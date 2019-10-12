ترامب: هذا ما ستقوم به السعودية مقابل كل شيء نفعله

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية وافقت على الدفع مقابل "أي شيء تقوم به" الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها ترامب، من البيت الأبيض في واشنطن، عقب إعلان وزارة الدفاع "البنتاغون" إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع عن المملكة ضد التهديدات الإيرانية.

وأضاف ترامب : "سنرسل قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، فهي (الرياض) وافقت على أن تدفع لنا مقابل أي شئ نفعله"، مشيرا إلى أن "السعودية تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأمريكي، ونحن نقدر ذلك". بحسب ما أوردته الأناضول.

يشار إلى أن البنتاغون أعلن أمس اعتزامه إرسال ألفيّ جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين.