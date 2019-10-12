شاهد: الشيخة مريم آل ثاني تهاجم الإعلامية سارة دندراوي

شنت الشيخة القطرية مريم آل ثاني هجوما لاذعاً على الإعلامية السعودية سارة دنداروي والتي تقدم برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية بعد تقرير عن عدد الحضور لمنافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

الشيخة مريم آل ثاني استشهدت بفيديو برنامج دندراوي قائلة في تعليق: "قضية قطر صغيرة جداً جداً جداً.. لدرجة أن أخبارها دائماً تحتل الصدارة في قنواتكم الإخبارية وشغلها الشاغل ليلاً ونهاراً! حتى مذيعتكم ’الترند‘ درنداوي لا تستطيع أن تغض النظر عن أخبار قطر الصغيرة جداً جداً جداً! لله درك من صغيرة.."

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ودندراوي قالت في البرنامج الذي تقدمه على قناة العربية في الثامن من الشهر الجاري: "بطولة العالم لألعاب القوى في قطر تحولت إلى فضيحة وكارثة في تاريخها وهذا الشيء بشهادة صحف عالمية الي قالت إن أحد أهم أسباب فشل البطولة كان الحضور الجماهيري الباهت والضعيف من أول يوم.."بحسب CNN

وأضافت دندراوي: "أيش سوت قطر عشان تبيض وجهها قدام الناس؟ قررت أن توزع تذاكر البطولة مجانا على العمال والوافدين مو بس كدة، كمان وفرت لهم خدمات نقل مجانية يعني زي قولة الله يخليكم بس تعالوا احضروا ".