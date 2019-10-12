والد قاتل الفغم ينعى ابنه بعد وصفه بالغادر

نعى والد قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز السعودي، مشعل آل علي ابنه بعد وفاته إثر اشتباكات مع الأمن السعودي بعد قتله اللواء عبد العزيز الفغم.

وقال آل علي في تغريدة له على تويتر: "بعد تقبيلي لابني ممدوح مشعل آل علي وتوديعه طيب الله روحه وزكاها وجعله من الوفد المكرمين عنده أودعته الله في مرقده و وسّدته بيدي رحمه الله رحمة واسعه و جمعه مع عبدالعزيز الفغم على سرر متقابلين في عليين، ولا حرمهم مجاورة المصطفى الأمين".

وكان آل علي غرد سابقا واصفا ابنه بـ"الغادر": "مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعته إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروع وجند".

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وتخرج الفغم من كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، وصدر قرار بتعيينه من قبل الحرس باللواء الخاص، ثم نقل إلى قوات الحرس الملكي في عهد الراحل عبد الله بن عبد العزيز وفقاً لعربي 21.

ومع رحيل الملك عبد الله استمر الفغم في عمله ورافق الملك سلمان وكان مسؤول الحماية الخاصة به وحصل على ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017.