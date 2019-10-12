بدء تشييد أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة

يجري البدء بأعمال تشييد أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة والذي سيكون ارتفاعه 161 متراً عن سطح الأرض والذي سيطل على الكعبة المشرفة.

وقال المهندس الاستشاري، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في بيان له، وزع اليوم السبت، إنه تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترًا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

وأضاف صيرفي أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف وفقاً لصحيفة الدستور المصرية.

وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.