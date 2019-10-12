صاعقة رعدية تصيب 4 أشخاص وتودي بحياة آخر في العرضيات

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بسبب صاعقة رعدية. ووفقاً لـ”سبق”، أوضحت مصادر أن الأشخاص كانوا يوثقون الأمطار في وادي قنونا وضربتهم صاعقة رعدية قوية تسببت في وفاة أحدهم.

يذكر أن عدد من مناطق المملكة شهدت هطول أمطار رعدية، ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية.

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