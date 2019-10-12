تركيا تعتقل مراسل «العربية».. وتلغي تصريحه الإعلامي وإقامته

ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على مراسل قناتي «العربية – الحدث»، زيدان زنكلون، وألغت تصريحه الإعلامي وإقامته؛ بسبب تغطية العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

ووفقًا لما ذكرته العربية على موقعها الإلكتروني، اقتادت السلطات التركية المراسل الصحافي السوري زيدان زنكلو، في عربة مدرعة من المنطقة الحدودية التي كان يغطي فيها الأحداث، قبل أن تأمره بالمغادرة إلى إسطنبول.

كما صادرت السلطات التركية تصريح العمل الخاص به، وألغت إقامته ومنحته حتى مساء بعد غد الاثنين لمغادرة تركيا.

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وعلى صعيد الهجوم التركي على سوريا، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن عدد القتلى من الأكراد ارتفع إلى 74 قتيلًا وأغلبهم سقطوا في تل أبيض، وفقًا لما ذكرته «رويترز».

وأضاف المرصد السوري أن 49 مسلحًا ينتمون لجماعات تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء الماضي، وأن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلًا، وذلك بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي، مشيرًا إلى أن معظم القتلى المدنيين سقطوا في بلدة تل أبيض الحدودية.

من جانبها، كثفت القوات التركية القصف حول مدينة رأس العين الواقعة شمال شرق سوريا، كما تعرضت القوات الأمريكية في المنطقة لنيران مدفعية من مواقع تركية.