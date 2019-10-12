السفارة في اليابان تحذر من «هاغيبس» وتوضح طريقة الاتصال بـ«الواي فاي» المجاني

أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تواصل متابعة آثار إعصار «هاغيبس»، مهيبة بالمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث.

كما نصحت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء.

وأوضحت السفارة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال، فإن جميع شركات الاتصالات في اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN).، مرفقة مقطعًا تعريفيًا يشرح طريقة عمل الخدمة.

واقترب الإعصار القوي «هاجيبس» من اليابان اليوم السبت؛ حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص أصيبوا في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وصول عاصفة إلى مدينة اشيهارا، شرق طوكيو، حيث تسببت في نزع أسقف العديد من المنازل.

ومن المتوقع أن يصل «هاجيبس» إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح عاتية وهطول أمطار قياسية .

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .