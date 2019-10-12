أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تواصل متابعة آثار إعصار «هاغيبس»، مهيبة بالمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث.
كما نصحت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء.
وأوضحت السفارة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال، فإن جميع شركات الاتصالات في اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN).، مرفقة مقطعًا تعريفيًا يشرح طريقة عمل الخدمة.
واقترب الإعصار القوي «هاجيبس» من اليابان اليوم السبت؛ حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص أصيبوا في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وصول عاصفة إلى مدينة اشيهارا، شرق طوكيو، حيث تسببت في نزع أسقف العديد من المنازل.
ومن المتوقع أن يصل «هاجيبس» إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح عاتية وهطول أمطار قياسية .
وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في اليابان تحذر من «هاغيبس» وتوضح طريقة الاتصال بـ«الواي فاي» المجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.