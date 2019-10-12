أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة.. خلال ساعات

توقع خبراء الأرصاد، خريطة هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات القادمة.

حيث أشار خبير الأرصاد حسن كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى استمرار التغير المناخي بالتأثير على كافة أجواء المملكة، وبتشكيل ركامي ممطر يتمركز نشاطه على الشمالية الغربية وشرقًا حتى عرعر، والجوف، والشمالية، والشمالية الغربية والوسطى.

وكذلك منطقة المدينة المنورة وجنوب مكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية وحتى جازان.

من جانبه، توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار ظهيرة ومساء اليوم السبت، مشيرًا إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من سحب محدودة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف وغرب منطقة حائل، إضافة إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, والشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.