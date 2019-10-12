«الغذاء والدواء» تضبط مليون منتج طبي مخالف بعدة مدن بالشرقية

تمكن مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، من ضبط مليون منتج طبي مخالف بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء –عبر موقعها الإلكتروني- أنها نفذت بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة تفتيشية للتأكد من سلامة الأدوية ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في الصيدليات بالأحساء والدمام والخبر وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأضافت أن مفتشي الهيئة ضبطوا نحو مليون منتج طبي مخالف، وأغلقوا 8 منشآت تخزّن منتجات طبية في ظروف مخالفة لاشتراطات التخزين.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن إجراءات الهيئة لضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعزيزاً للصحة العامة بالمملكة بالتعاون مع شركاء «الغذاء والدواء».

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من جهة أخرى، شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرض جايتكس دبي 2019، وذلك ضمن جناح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).

واستعرضت الهيئة في الجناح الخاص بها ما تقدمه من خدمات وأنظمة إلكترونية وبرامج خاصة بالتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء وتسهيل الخدمات على الشركاء والمستفيدين لضمان سلامة كفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية.

واطلع زوار جناح «الغذاء والدواء» في جايتكس دبي 2019 على المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية للهيئة والتي تسعى من خلالها إلى رفع مستوى الصحة العامة والتوسع في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.