شهدت مبيعات الصقور في أول أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية، صفقات تعد الأبرز في المنطقة؛ حيث بلغت قيمة الصفقات أكثر من مليوني ريال سعودي.
وجاءت المبيعات في اليوم الأول للمعرض، من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، بالإضافة لقسم مزاد الصقور الذي عُرض فيه 12 صقرًا من أنواع مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات الصقور تتجاوز مليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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