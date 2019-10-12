القنصلية في هونج كونج تنبه المواطنين وتطالبهم بعدم التواجد في 6 مناطق

نبهت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين المتواجدين هناك بأخذ الحيطة والحذر، نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات اليوم السبت 12 أكتوبر .

وقالت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطق ( Tsim Sha Tsui- Jordan- Yau Ma Tei- Mong Kok- Prince Edward- Sham Shui Po) » نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم السبت.

وتحدى مئات من سكان هونج كونج السبت الماضي، حظرًا جديدًا على الأقنعة في المظاهرات، فيما توشك المظاهرات المناهضة للحكومة على دخول شهرها الرابع.

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وارتدى الكثير من المشاركين أقنعة سوداء أو أقنعة زرقاء من تلك التي يستخدمها الجراحون لتغطية وجوههم، على الرغم من أن انتهاك الحظر الجديد يتضمن توقيع عقوبة السجن عامًا واحدًا وغرامة قيمتها 25 ألف دولار هونج كونجي (3189 دولارًا أمريكيًا).

تأتي تلك المسيرات، فيما أصدرت زعيمة هونج كونج، كاري لام رسالة عبر مقطع فيديو قصير، تدين أعمال الشغب والعنف في المظاهرات المناهضة للحكومة.

وبدا أن لام أغضبت المتظاهرين بالإضافة إلى السكان العاديين بتفعيل قانون طوارئ يعود إلى الحقبة الاستعمارية أمس الجمعة لحظر الأقنعة، في خطوة أثارت انتقادات على الفور من قبل نشطاء ونقاد قانونيين على الفور.