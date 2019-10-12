بالصور.. بدء تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم في مكة المكرمة

بدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم، بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.

وقال المهندس الاستشاري ‎‎‎‎‎‎رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أنس صالح صيرفي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إنه تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترًا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

وأضاف المهندس صيرفي، أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.

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وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلو مترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.

ويقع المصلى على جسر يربط بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف.