ورشة عمل بين «إيفاء» و«أرامكو» لتطوير الكوادر الطبية

أقيمت في جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، ورشة عمل بالتنسيق مع أرامكو السعودية، في إطار مجال التعليم المستمر.

وأكد مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، أهمية التعليم الطبي المستمر ودوره الفاعل في تطوير وتدريب الكوادر البشرية حتى يتسنى لها مواكبة أرقى التقنيات الحديثة التي طرأت على المجالات الطبية والتأهيلية.

وأضاف المحبوب، أنه حرصاً على تحقيق انطلاقة الجمعية والعمل على أن تأخذ مكانتها كواحدة من الكيانات الإنسانية الكبرى العاملة في مجالات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، تم إضافة عيادات طبية جديدة للجمعية مثل عيادة العيون وعيادة السمع والاتزان وعيادة التغذية وعيادة الأسنان، بهدف العمل على فتح مجالات أوسع أمام الجمعية لتقدم خدماتها الطبية والتأهيلية المتكاملة لكل صاحب حاجة.

وأشار إلى التعاون المثمر بين الجمعية وأرامكو السعودية في سبيل تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال الطبي والتأهيلي بالجمعية .