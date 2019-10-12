ضبط 3178 مركبة متوقفة بأماكن ذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمناطق المملكة، 3178 مركبة مخالفة، ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور السعودي في تغريدة –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الحملة تأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور من الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى، نصح المرور السعودي بتجنب الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي تتوقف فيه المركبة قصيرًا، موضحًا أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين، ويعرقل حركة السير ويعد مخالفة للأنظمة المرورية، فضلًا عن كونه غير آمن للمركبة.

وحذر المرور في وقت سابق، قائدي المركبات، من إيقافها أمام مداخل ومخارج، الكراجات، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة والخاصة، والمخيمات والساحات، محذّرًا ارتكاب الأخطاء الشائعة عند الزحام المروري، والتي تشمل التنقل من مسار لآخر، وإساءة استخدام منبه المركبة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، بالإضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق.