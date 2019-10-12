

الباحة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

تفقد محافظ المخواة نايف محمد الهزاني, مركز وادي نيرا التابع للمحافظة، في إطار الجولات التفقدية لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واطلع محافظ المخواة خلال جولته التفقدية على المشروعات التنموية المنفذة بالمركز والتي تحت التنفيذ .

واجتمع محافظ المخواة خلال زيارته برئيس مركز وادي نيار ورئيس البلدية وتم بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.

وأكد محافظ المخواة أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

// انتهى //

13:33ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المخواة يتفقد مركز وادي نيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.