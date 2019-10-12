السعودية اليوم / جامعة الباحة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب



الباحة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

وقع معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب يمثلها معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان, وذلك ضمن ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي بالرياض, بحضور وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس الغامدي, وعميد التطوير الجامعي الدكتور عبدالله آل منصور.

وأوضح معالي مدير جامعة الباحة أن مذكرة التفاهم جاءت لوضع أسس التفاهم فيما يتعلق بالتعاون على تطوير الشراكات، وتفعيل سبل التعاون والتواصل بين الجامعة والهيئة، نحو تحقيق رسالتيهما ورؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج, مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إعداد الدراسات التقويمية للبرامج الأكاديمية بهدف حصولها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق معايير الاعتماد ومنهجية العمل المتبعة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة.

وأضاف معالي مدير الجامعة الباحة أن المذكرة نصت على اطلاع الجامعة على الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تعقدها أو تشارك فيها الهيئة، إضافةً الى التعاون في مجال إعداد وتطبيق الاختبارات والمقاييس، وإجراء الاختبارات المحوسبة والورقية، والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية والاستشارات المستقبلية, مؤكداً على أهمية مذكرة التفاهم التي تخدم وتنهض بمسيرة جودة التعليم والتدريب بالجامعة وفق متطلبات سوق العمل، وتخدم طلاب وطالبات الجامعة، وتعمل على أن تقوم الهيئة بتقديم اختبارات قياس مخرجات الجامعة.

وثمن الدكتور الحسين ما يقدمه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب من جهود لخدمة التعليم، وحرص الهيئة على القيام بدورها الوطني في دعم وتقويم التعليم والتدريب، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

//انتهى//

13:29ت م

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