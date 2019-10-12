أسباب السمنة وطرق الوقاية منها

2019-10-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على أهم مسببات السمنة وعواقبها على الإنسان.

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وأوضحت الصحة أن من أسباب السمنة، قلة ممارسة الرياض والحالات الوراثية والأغذية الغنية بالدهون والسكريات، بالإضافة إلى اختلال نظام النوم، وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

أما عواقب السمنة، فهي داء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان والسكتات الدماغية.

وبالنسبة إلى الوقاية، فتأتي بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب غير المتحولة، وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، والحد من الدهون والسكريات وأيضًا تجنب أنظمة الحمية التجارية واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.







