- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أسباب السمنة وطرق الوقاية منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسباب السمنة وطرق الوقاية منها
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت وزارة الصحة الضوء على أهم مسببات السمنة وعواقبها على الإنسان.
وأوضحت الصحة أن من أسباب السمنة، قلة ممارسة الرياض والحالات الوراثية والأغذية الغنية بالدهون والسكريات، بالإضافة إلى اختلال نظام النوم، وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.
أما عواقب السمنة، فهي داء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان والسكتات الدماغية.
وبالنسبة إلى الوقاية، فتأتي بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب غير المتحولة، وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، والحد من الدهون والسكريات وأيضًا تجنب أنظمة الحمية التجارية واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب السمنة وطرق الوقاية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.