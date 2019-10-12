إيداع الطالب حارق مدرسته في جازان بدار الرعاية الاجتماعية

2019-10-12

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

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أودعت الجهات الأمنية، الطالب الذي أقدم على حرق فصله في مدرسة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، في دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة؛ حتى تستكمل الإجراءات النظامية، وذلك بعد بدء التحقيقات في القضية بشكل فوري بعد وقوع الحادثة.

يذكر أن الحادثة وقعت صباح الأربعاء الماضي، حيث أشعل الطالب النيران في فصله مستغلاً فراغ الفصل من الطلاب وقبل بداية الطابور، وذلك بعد أن سكب مادة الديزل بالفصل، فيما نجح الطلاب والمعلمون في إطفاء الحريق والسيطرة عليه باستخدام أدوات السلامة.