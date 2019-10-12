شكرا لقرائتكم إصدار 866 رخصة بناء جنوب مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-12 إصدار 866 رخصة بناء جنوب مكة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة “٨٦٦” رخصة بناء عن طريق نظام “بلدي” وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية .

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن رخص البناء الصادرة ضمن نطاق البلديه اشتملت على رخص جديدة، ورخص تسوية وضع، ورخص إضافة وتجديد، لافتاً إلى أن المخططات السكنية جنوب مكة تشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء والتطور العقاري.

من جهته أكد رئيس قسم رخص البناء المهندس عبدالعزيز جلله أن نظام “بلدي” الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ساهم بشكل فعّال في تسهيل إجراءات رخص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي .







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