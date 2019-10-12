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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء أثيوبيا بمناسبة منحه نوبل للسلام
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.
وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.
وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق”.
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