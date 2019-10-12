الان تتابع ضبط 398 مخالفة في منشآت مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365: نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي ” 2388 “جولة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين. وأسفرت الجولات عن ضبط ” 398 ” مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى التزام المنشأة بقرارات التوطين .

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