السعودية | الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا لمنحه جائزة نوبل للسلام

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا لمنحه جائزة نوبل للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لآبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.

وبحسب "واس"، قال الملك سلمان: "يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق".