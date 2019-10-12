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السعودية | الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا لمنحه جائزة نوبل للسلام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما بعث ولي العهد الأمير ، برقية تهنئة، لآبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.

وبحسب "واس"، قال الملك سلمان: "يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق".

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