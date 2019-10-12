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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
الدفاع المدني الباحة الأرصاد
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 01:35 PM
"الأرصاد" نبّهت لهطولات متوسطة إلى غزيرة حتى الـ 8 مساءًأمطار الباحة .. "المدني" تجدّد تنبيهاتها بتوخي الحيطة والحذر
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
، أمطار الباحة .. "المدني" تجدّد تنبيهاتها بتوخي الحيطة والحذر ،
المصدر : الخليج 365
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