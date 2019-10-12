، شاهد.. "فولكس فاغن" تعدل Golf الأسطورية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تختبر شركة "فولكس فاغن" حاليًّا أحدث نموذج من سيارات Golf التي يعشقها الملايين حول العالم، بشكل مختلف وهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح LED عصرية وفريدة التصميم.
وبحسب الصور التي نشرتها "فولكس فاغن" على موقعها مؤخرًا، تظهر قمرة هذه السيارة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تمتدّ على طول نصفها الأيسر، وستزود بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة وأنظمة المولتيميديا.
ووفقًا للتسريبات بحسب "روسيا اليوم"؛ فقد بنيت Golf الجديدة على منصات MQB المعدلة، وأصبحت أعرض شكلًا ولكن أخفّ وزنًا من نماذج Golf السابقة، وحصلت على مقصورة تتسع لـ5 ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400 لتر.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في السوق الأوروبية بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.
فولكس فاغن Golf
شاهد.. "فولكس فاغن" تعدل Golf الأسطوريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12
تختبر شركة "فولكس فاغن" حاليًّا أحدث نموذج من سيارات Golf التي يعشقها الملايين حول العالم، بشكل مختلف وهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح LED عصرية وفريدة التصميم.
وبحسب الصور التي نشرتها "فولكس فاغن" على موقعها مؤخرًا، تظهر قمرة هذه السيارة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تمتدّ على طول نصفها الأيسر، وستزود بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة وأنظمة المولتيميديا.
ووفقًا للتسريبات بحسب "روسيا اليوم"؛ فقد بنيت Golf الجديدة على منصات MQB المعدلة، وأصبحت أعرض شكلًا ولكن أخفّ وزنًا من نماذج Golf السابقة، وحصلت على مقصورة تتسع لـ5 ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400 لتر.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في السوق الأوروبية بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:03 PM
مزودة بمقود رياضي وقمرة قيادة متطورة بشاشة كبيرة
تختبر شركة "فولكس فاغن" حاليًّا أحدث نموذج من سيارات Golf التي يعشقها الملايين حول العالم، بشكل مختلف وهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح LED عصرية وفريدة التصميم.
وبحسب الصور التي نشرتها "فولكس فاغن" على موقعها مؤخرًا، تظهر قمرة هذه السيارة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تمتدّ على طول نصفها الأيسر، وستزود بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة وأنظمة المولتيميديا.
ووفقًا للتسريبات بحسب "روسيا اليوم"؛ فقد بنيت Golf الجديدة على منصات MQB المعدلة، وأصبحت أعرض شكلًا ولكن أخفّ وزنًا من نماذج Golf السابقة، وحصلت على مقصورة تتسع لـ5 ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400 لتر.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في السوق الأوروبية بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.
، شاهد.. "فولكس فاغن" تعدل Golf الأسطورية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "فولكس فاغن" تعدل Golf الأسطورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.