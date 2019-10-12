الصحة: كلما زادت الرسوم على منتجات التبغ قل استهلاكها

أكدت وزارة الصحة أن زيادة الرسوم على منتجات التبغ ظاهرة ‏صحية.‏ وقالت الوزارة عبر صفحتها في “تويتر” :كلما زادت الرسوم على ‏منتجات التبغ قل استهلاكها.

ونشرت الوزارة ملخصا لدراسة علمية لمنظمة الصحة العالمية، ‏كشفت فيها أن زيادة أسعار منتجات التبغ 10% يؤدي لانخفاض ‏الاستهلاك بمعدل 4%‏‎

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