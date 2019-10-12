كشفت لائحة الزيارة لغرض السياحة في المملكة، أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية، لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.
ووفقا لما نشره موقع ” عكاظ ” فقد تضمنت اللائحة حاملي جنسيات الدول الأخرى ” غير المشمولة بالقرار ” ، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من ” أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن ” .
كما كشفت اللائحة أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة غير الحاصلين على التأشيرات من ” أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا ” ، بإمكانهم أيضًا دخول المملكة من خلال التواصل مع ممثليات المملكة في الخارج.
ويشترط ذلك ” تقديم تذكرة عودة، حجز سكن داخل المملكة، شهادة تعريف بالعمل، إثبات الملاءة المالية، خط سير الرحلة، عنوان السكن في بلادهم ” .
كما سُيلزم السائح طالب التأشيرة بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وحمل جواز سفر ساري المفعول لا تقل مدته عن 6 أشهر، والحصول على تأمين طبي معتمد في السعودية.
وسيتم تسجيل عنوانه داخل السعودية، ودفع رسوم التأشيرة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، إذا لم يكن برفقة ولي أمره.
كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة أقرتها اللائحة.. التأشيرة السياحية لدخول المملكة لا تقتصر على 49 دولة فقط وهذه هي الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.