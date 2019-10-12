الجهني: حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب المملكة والمنطقة خلال أيام

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني بأنه من المتوقع أن تتقدم حالة عدم استقرار جوي نحو المنطقة خلال الساعات القادمة، وتكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بهطول حبات البرد على نطاقات واسعة وتستمر لعدة أيام مع نشاط للرياح السطحية المحملة بالرطوبة من بحر العرب والبحر الأحمر.

وأضاف “الجهني” بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تبدأ الحالة الممطرة بمشيئة الله مساء الغد على أقصى المنطقة الجنوبية جيزان وما حولها ثم تندفع كتلة باردة قادمة من البحر الأبيض المتوسط تشتد معها غزارة الأمطار مجدداً على مناطق غرب المملكة منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ومابين جيزان وعسير ثم تتسع رقعة المطر لتشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأبان “الجهني” أن الحالة خريفية وسمية بامتياز وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية وتواجد تبريد مثالي وتوافقه مع اندفاع رطوبة مدارية كثيفة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة وبناء سحب غزيرة المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأردف أن الحالة الممطرة تتميز بطول فترتها من يوم السبت وحتى الأربعاء واتساع رقعة تأثيرها، خاصة مع اندفاع الرطوبة المدارية الكثيفة عابرة البحار والمحيطات لترتمي في أحضان الجزيرة العربية، لذلك السيول واردة على عدد من المناطق كذلك هطول حبات البرد بشكل كثيف خلال فترات الظهر والعصر وبداية ساعات المساء إن شاء الله.

واختتم “الجهني” بأن الوسم يبدأ من 16 أكتوبر وينتهي 6 ديسمبر ومدته 52 يوماً وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الارض بالنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة)، وهناك علامات واضحة لدخول الوسم (موسم الأمطار) منها حركة السحب من الغرب إلى الشرق استجابة للتيار النفاث الغربي واعتدال الأجواء ليلاً بشكل كبير نتيجة حركة الشمس الظاهرية للجنوب وموجات غبار متوسطة نتيجة المنخفضات العلوية التي تنحدر نحو المنطقة.