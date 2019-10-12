الجهات الأمنية بجدة تضبط 4 أشخاص تورطوا في مشاجرة جماعية

أفادت مصادر بأن الجهات الأمنية في محافظة جدة ضبطت 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول رصد مشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة. وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن الأشخاص الذين تم ضبطهم بينهم مواطنون ووافدون من الجنسية السودانية.

ولفتت إلى أن المشاجرة كانت نتيجة خلافات سابقة، مبينةً أن الجهات الأمنية بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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