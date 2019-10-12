عاجل اليمن : قناة BBC تكشف عن المصير المفزع الذي تعرض له “سعود القحطاني” بعد تورطه في اغتيال خاشقجي وأمير سعودي يعترف

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة BBC تكشف عن المصير المفزع الذي تعرض له “سعود القحطاني” بعد تورطه في اغتيال خاشقجي وأمير سعودي يعترف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى أمير سعودي بارز الأنباء التي تواردت حول اغتيال سعود القحطاني بالسم في محسبه على ذمة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر آل سعود، عن وضعية المتهم الأول في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

قد يهمك ايضاً:

محمد صلاح ينشر صورا “مثيرة” مع فتيات ويثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

وكالة رويترز تكشف عن جيش أمريكي ضخم دعماً للسعودية وعبدالملك الحوثي يُصاب بالصدمة تفاصيل مايحدث

الإطاحة بالرئيس هادي وإعلان تسوية سياسية شاملة .. قناة الجزيزة تنقل قبل قليل هذا الخبر الهـــــــام عن اليمن.. شاهد ما ورد فيه

الزعيم صالح يوقف موكبه ويشتري الجراد وهذا ما فعله عقب وصوله دار الرئاسة .. شاهد

الملك ’’سلمان ‘‘ يتحرك بقوة لوقف انهيار المملكة وهذا هو مصير محمد بن سلمان أمير سعودي كبير ومقرب يكشف ذالك (تفاصيل جديدة)

فتيات سعوديات يرمين حشمتهن ويرتكبن هذا الفعل الخارج عن أخلاق المجتمع .. ويتسابقن في نشر (الصور والفيديوهات)

إيران تكشف المستور وتعلن قبل قليل عن الدولة المتورطة في الهجوم على ناقلة النفط في الخليج

صدام حسين يظهر في الأردن .. والجماهير تهتف له ودولة خليجية تطالب بحق الرد (فيديو)

صفقة كبرى بين السعودية والحوثيين وإيجاد بديل جديد للرئيس هادي بعيدًا عن الشرعية ... وصحيفة خليجية تكشف المستور

ورد للتو : أول رد ايراني سريع على قصف الناقلة الايرانية في البحر الأحمر قبل قليل

مسؤول بارز يكشف عن اللمسات الأخيرة لـــ إعلان رسمي بنهاية الحرب في اليمن

Advertisements

بعد وضع هذا الفخ في حوار جدة ..الرئيس هادي يقلب الطاولة على السعودية والإمارات والانتقالي في موقف محرج للغاية

بسبب اليمن الرئيس الأمريكي يطير من الفرح ويعلن قبل قليل ..شاهد ماورد فيه

سيارة اخر موديل تسقط من جبل شاهق وتخلف كارثه حقيقيه في مدينه اب (شاهد)

الحليف الأكبر للأمير ’’محمد بن نايف‘‘ يشن هجوماً نارياً على ولي العهد السعودي وهكذا كان مصيره (شاهد بالصور ماحدث له)

عاجل : أنباء عن قبول السعودية بتسوية سياسية شاملة باليمن ومكتب غريفيث يكشف بعض تفاصيلها

ونقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر: قوله إن “القحطاني أزيح من منصبه، ويخضع الآن للتحقيق”.



وتابع: «إذا ثبت تورطه في عملية اغتيال خاشقجي، ستتم مقاضاته، لن يكون هناك أي تمييز له أو لغيره».

لكن، تعود الإذاعة البريطانية لتؤكد أن ثمة تقارير من الرياض تقول إن القحطاني متوار عن الأنظار، ولكن لم يعتقل من قبل السلطات.

وقال أحد الخليجيين العليمين بدائرة محمد بن سلمان الضيقة «إنه لا يمثل أمام المحكمة، ولكنه ما زال يعمل في قضايا الأمن الإلكتروني وغيرها من الأمور. إنه متوارٍ عن الأنظار، ولكنهم ما زالوا يستفيدون من خبراته».

وذهب هذا الخبير إلى أبعد من ذلك، إذ قال إنه بالنسبة للحاشية المحيطة بمحمد بن سلمان، ينظر إلى القحطاني بوصفه «شخصاً يضحي من أجل الفريق». وقال «نعم، عملية إسطنبول لم تجرِ كما ينبغي، ولكنه (القحطاني) كان ينفذ الأوامر».

إعفاء سعود القحطاني من منصبه بقرار ملكي

كان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمراً ملكيا بإعفاء سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي، من منصبه.