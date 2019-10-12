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الرياض - رنا هويدي - عـــــــــاجل: شاهد أول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء “عبدالعزيز الفغم” .. وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت !

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