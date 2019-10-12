السعودية اليوم / فرع وزارة العمل والتنمية بمكة المكرمة ينفذ 2388 جولة تفتيشية



جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي " 2388 "جولة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الجولات عن ضبط " 398 " مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى التزام المنشأة بقرارات التوطين .

// انتهى //

12:37ت م

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