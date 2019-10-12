شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين في مخيم الخانق والان مع التفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية توزيع السلال الغذائية على النازحين بعدة محافظات. ووزع المركز 1000 كرتونة من السلال الغذائية على النازحين في مخيم الخانق بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. واستفاد من توزيع تلك السلال الغذائية أكثر من 6 آلاف فرد. Advertisements ومنذ بداية الحرب في اليمن وزع المركز مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. واستفاد من المساعدات التي وزعها المركز مئات الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية. ولعبت المساعدات التي قدنها المركز إضافة إلى مساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دورا مهما في التخفيف من تبعات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين في مخيم الخانق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.