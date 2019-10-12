الملك سلمان وولي عهده يهنئان آبي أحمد لمنحه نوبل للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، برقية تهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.

وقال العاهل السعودي: "يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بمزيد من النجاح، ولشعب إثيوبيا التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة.

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وقال الأمير محمد بن سلمان: "يسعدني بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لكم ولشعبكم الشقيق".

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قررت منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي جائزة نوبل للسلام لعام 2019، لمبادرته الحاسمة التي أفضت لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي لجائزة نوبل إن آبي أحمد عندما أصبح رئيساً للوزراء في أبريل/نيسان 2016 أعرب بوضوح عن رغبته في استئناف محادثات السلام مع إريتريا.