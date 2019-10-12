خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.
وقال خادم الحرمين الشريفين:«يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.
وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق».
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