بشكل فوري استخراج قرض الضمان الاجتماعي عبر بنك التنمية الاجتماعية .. اعرف التفاصيل

طرح بنك التنمية الاجتماعية قرض الضمان الاجتماعي ليكون فرصة للكثير من الشباب والأسر في مختلف مدن المملكة العربي السعودية، من محدودي الدخل للارتقاء بمستوى المعيشة في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار الكثير من السلع والمحروقات في الآونة الأخيرة، ولكن حدد البنك مجموعة شروط للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي حتى يضمن إمكانية السداد.

في هذا السياق، نستعرض كيفية استخراج قرض الضمان الاجتماعي عبر بنك التنمية الاجتماعية بناءً على بحث العديد من الأسر البسيطة في السعودية، لتلبية احتياجاتهم من تعليم وصحة ومستوى معيشة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لمواطني المملكة.

طريقة استخراج قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية

تنقسم طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي إلى نوعان، الأولى في حالة عدم امتلاك المتقدم حساب على موقع بنك التنمية الاجتماعية، والثانية إذ كنت بالفعل لديك حساب على الموقع.

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التقديم على قرض الضمان الاجتماعي في حالة عدم امتلاك حساب على الموقع

يسعى العديد من مواطني المملكة في الحصول على قرض اجتماعي، حيت تعددت أنواع القروض الاجتماعية، فمها قروض متاحة لسداد الاحتياجات المعيشية، الحياتية، ومنها قرض الزواج، كما أن هناك وهناك قرض الأسرة الذي يساعد على تحسين المستوى المعيشي، وتلبية متطلبات أفراد الأسرة والخاصة بالصحة والتعليم وغيرها، وهناك نوع آخر من القروض تجديد المنزل أو إعادة بناءه. وتجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الاجتماعية يقوم بتسهيل الحصول على تلك القروض، وتصل تبك القروض لستون ألف ريال سعودي، ولكن يجب توافر العديد من الشروط للحصول على تلك القروض، وهذه الشروط أعلنها بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

التقديم على قرض في حالة امتلاك حساب بالموقع

سجل دخولك بالاسم والرقم السري الخاص بحسابك.

اختر القروض الاجتماعية.

حدد نوع القرض.

اختر فرع البنك المناسب لك.

ملء كافة البيانات المطلوبة.

حدد موعدك في البريد لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

يرجى طباعة صفحة التسجيل قبل إنهاء الطلب لتسليمها لفرع البريد.

شروط قرض الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية. عدم ثبوت مديونية لأي بنك آخر.، وليس عليه مديونية لأي بنك آخر. يلتزم بدفع وسداد الدفعات في أوقات محددة. يشترط أن يكون دخل المواطن السنوي 120 ألف ريال سعودي. التعهد للتضامن مع الكفيل بسداد أقساط القرض الشهرية. قلة قيمة القرض لمن دخله الشهري أقل من 3200 ريال سعودي. بلوغ الحد الأقصى من قيمته 60 ألف ريال سعودي.

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ذلك كل ما يخص تفاصيل استخراج قرض الضمان الاجتماعي على موقع بنك التنمية الاجتماعية بالكامل، وفي حال كان لديكم بعض الاستفسارات عن أمر معين عليكم مراسلتنا في أسرع وقت بالتعليق على الخبر.