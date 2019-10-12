طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 2019 من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه

يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في التعرف على طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 2019، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها في الوقت الحالي والتي نتجت عن ارتفاع الأسعار والضيق الذي تعرضوا إليه في الفترة الأخيرة، ولذلك سوف نشرح لكم طريقة التقديم على هذا القرض وأيضاً شروط الحصول عليه.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 2019

يمكنكم التقديم على هذا القرض من خلال اتباع هذه الخطوات السهلة:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية أولاً.

وبعد ذلك قم بالضغط على القروض الاجتماعية الموجودة بالقائمة.

ثم اختيار نوع القرض الذي ترغب في التقديم للحصول عليه.

وبعده قم باختيار أقرب فرع للبنك من منزلك.

ومن الضروري أن يتم إدخال كافة البيانات بصورة صحيحة.

وبعد ذلك يقوم البنك بالاتصال معك عن طريق البريد الالكتروني ليقوم بتحديد موعد لتسليم الأوراق المطلوبة، ويجب الالتزام بهذا الموعد وإرسال الأوراق من خلال البريد.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

قد وضع بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط للمتقدمين على قرض الضمان الاجتماعي، ومنها أن يكون المتقدم على القرض سعودي الجنسية، كما يجب ألا يوجد عليه ديون لهذا البنك ولأي بنك آخر، وأن يكون دخله السنوي لا يتعدى 120 ألف ريال، ويجب أن يكون لديه سجل تجاري، وأن يقوم أيضاً بتقديم الأوراق والضمانات التي يطلبها البنك للحصول على هذا القرض.