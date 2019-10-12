شاهد: مزاد علني لعدد من الصقور داخل “معرض الصقور والصيد السعودي 2” بالرياض

أقيم اليوم الجمعة ، مزاداً علنياً لعدد من الصقور داخل معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بالرياض . وشهد المزاد تنافساً شديداً بين الزوار والهواة لشراء الأنواع المميزة التي أقيم عليها المزاد بالمعرض .

جدير بالذكر أن أقسام المعرض شهدت حضوراً كبيراً لمختلف أركانه, واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة حتى الساعة السادسة مساءً أكثر من 30 ألف زائر مما أدى إلى توقف البيع وإعادة جدولة المواعيد.