شاهد: للمرة الثانية .. سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ القنفذة .. و”البيئة” تباشر

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أن مختصي الثروة السمكية باشروا حالة وجود سمكة قرش قريبة من حوض السباحة بشاطئ حنيش بالمحافظة. جاء ذلك إثر تلقي اتصال من قيادة حرس الحدود بالمحافظة، وعند وصول المختصين تبيَّن وجود سمكة القرش، وتم قتلها من قِبل مرتادي الشاطئ، وكان وجودها سببًا في إثارة الرعب بينهم.

وأضاف المكتب بأنه كان يفضل مغادرة المرتادين المياه، والتواصل مع وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود التي بدورها تقوم بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ليتم التعامل مع هذا الحيوان الذي يمكن أن يكون قد ضل طريقه، ولم يستطع العودة إلى الأعماق، أو أنه يعاني إصابة يمكن التعامل معها بدلاً من قتله. وأشار إلى أنه على الفور تم التواصل مع الفرق المناوبة ببلدية محافظة القنفذة التي أرسلت سيارة بالفريق الخاص بها، وتم رفع سمكة القرش من الشاطئ، والتخلص منها وفق الطرق الخاصة بهذه الحالة. وقد تم إعداد محضر مشترك بهذه الحالة. علمًا بأنها للمرة الثانية التي يتم الوقوف فيها عليها مثل هذه الحالات في القنفذة منذ عام ٢٠١١ م عندما هاجم سمكة قرش عددًا من طلاب قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية أثناء تلقيهم درسًا عمليًّا لمادة السباحة على شاطئ حنيش بالقنفذة.