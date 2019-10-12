السعودية اليوم / إجراء 5424 جراحة اليوم الواحد في مستشفى الملك فهد بجدة



جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

أجرى مستشفى الملك فهد بجدة 5424 عملية من جراحات اليوم الواحد وذلك خلال الـ 6 أشهر الماضية .

وأوضحت صحة جدة أن هذا العدد الكبير من عمليات اليوم الواحد يعود - بفضل الله - لقدرات الكوادر الوطنية العالية على المستوى الطبي و الفني في ظل توفر الإمكانات و الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتصل بنسب نجاح عمليات اليوم الواحد لنسب عالية ، وخاصة أن مراكز جراحات اليوم الواحد تتطلب توفر معايير طبية عالية وهذا ما تتمتع به المستشفى .

يذكر أن جراحات اليوم الواحد تسهم - بإذن الله - في عودة المريض لمنزله بنفس يوم إجراء العملية و كذلك توفير الوقت من خلال استخدام التقنيات الحديثة و المتطورة .

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10:47ت م

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