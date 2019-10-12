السعودية اليوم / قوات أفغانية تستعيد السيطرة على منطقة كانت خاضعة لطالبان شمالي البلاد



كابل 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت قوات الأمن الأفغانية من استعادة السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد كانت خاضعة لحركة طالبان الإرهابية.

وذكر مسؤولون في أفغانستان اليوم أن قوات أفغانية خاصة (كوماندوز) استعادت السيطرة على المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة، بحسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على المنطقة ، مشيراً إلى أن أربعة جنود، على الأقل، أصيبوا في العملية.

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