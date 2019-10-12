السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام



الرياض 13 صفر 1441هـ الموافق 12 أكتوبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق".

// انتهى //

09:43ت م

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الرياض 13 صفر 1441هـ الموافق 12 أكتوبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق".// انتهى //09:43ت م0019

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