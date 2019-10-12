السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام



الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار".

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09:43ت م

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