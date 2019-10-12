السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 18 ألف رخصة مهنية خلال السعودية اليوم



المدينة المنورة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 18603 رخصة مهنية لمختلف الأنشطة التجارية والمهن خلال العام الماضي 1440, وذلك من قبل الأمانة والبلديات الفرعية "العيون, والعوالي, والصويدرة, والفريش, والمليليح, وقباء, والحرم, وأحد, والمندسة, والعقيق, والبيداء".

وأفاد مدير إدارة التراخيص المهنية والصحية بأمانة المنطقة أحمد بن عبدالسلام السيسي أن الإحصائية تشمل الرخص المصدرة والتي تم تجديدها, والمتنازل عنها, ورخص تغيير النشاط, وتغيير الموقع, وبدل فاقد, مفيداً أن البلديات الفرعية تتابع هذه المحلات وتشدد الرقابة الصحية والتجارية عليها لتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.

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