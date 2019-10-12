السعودية | شاهد.. لقطات مذهلة لفرقة BTS الكورية بالسعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. لقطات مذهلة لفرقة BTS الكورية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذبت فرقة BTS الكورية، في ليلة لا تنسى، أنظار عشاق فن "الكيبوب" حول العالم في حفلتها التي أقيمت مساء الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض في استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة، وشهدت الحفلة حضوراً جماهيريا كبيراً.

وكان ملفتاً الأداء التفاعلي المميز بين الجمهور الملقب بـ"الآرمي" والنجوم الموجودين على المسرح الذين خاطبوا عشاقهم في السعودية ببعض الكلمات العربية التي تدربوا عليها مثل: "أحبكم" و"هلا والله" وكذلك "ممتاز" و"غنوا معنا".

كما احتفل أعضاء الفرقة بعيد ميلاد جيمين بغناء "سنة حلوة" باللغة العربية.

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ومن بين المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل فيديو لأحد الأطفال يبكي فرحاً غير مصدق بأنه أمام نجوم الفرقة التي أحبها في يوم من الأيام، وهذه المشاعر مر بها وعبّر عنها عدد من المحبين في موقع "تويتر".

وتصدر هاشتاغ حفلة BTS في الرياض الترند العالمي، وذكر نجوم الفرقة بأنهم سعداء بالتواجد في السعودية ويرغبون في تكرار هذه الاحتفالية.

وقال نجم الفرقة نامجون: "عندما نعود إلى كوريا ونرى القمر جميلاً سوف نتذكر الآرمي، لذلك إذا رأيتم القمر في السعودية رجاء تذكرونا وتذكروا هذه الليلة".