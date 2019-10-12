باكستان: السعودية لم تطلب منا القيام بأي وساطة مع إيران

نفت وزارة الخارجية الباكستانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية، عن إرسال السعودية خطابًا أو رسالة لرئيس وزراء باكستان ليوصلها إلى القيادة الإيرانية، من أجل حوار بين السعودية وإيران.

وأكَّدت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عدم صحة التقارير التي ذكرت، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو من أرسل الخطاب أو الرسالة.

وشدَّدت الخارجية الباكستانية، في بيانها، على أن هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة، لأن ولي العهد لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.