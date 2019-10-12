ثقافي / الشئون الإسلامية بالمدينة المنورة تقيم محاضرة بمسجد قباء



المدينة المنورة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورةيوم غد الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد قباء محاضرةً بعنوان حق الأمانة يلقيها إمام وخطيب مسجد قباءالشيخ الدكتورأحمد بن علي الحذيفي.

وذلك ضمن برنامج كنتم خير أمة.

//انتهى//

07:51ت م

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