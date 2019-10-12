، تركي آل الشيخ للقائمين على موسم الرياض: الله يبيّض وجوهكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط إقبال وحضور فاق التوقعات

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، شكره لكل القائمين والمشاركين في تنظيم فعاليات موسم الرياض التي انطلقت أمس وسط إقبال وحضور فاق التوقعات.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره في حسابه بتويتر "أنا أشكر كل من ساهم وساعدنا في موسم الرياض، أشكر مرور وشرطة مدينة الرياض، يا ناس مدينة الرياض 5 أو 6 مليون نسمة".

وأضاف بقوله: أنا ذهبت إلى مقر معرض الصقور والسلاح ولم أستطع الوصول من الزحمة. مشيراً بأن البعض قد يشعر بالضيق من التنظيم أو الزحمة.

وتابع:" عن معرض الصقور وحفلة الفرقة الكورية بي تي إس BTS على استاد الملك فهد " المكان استيعابه وطاقته في اللحظة الواحدة 11 ألفاً وفي اليوم 46 ألفاً وعدد من في الخارج 150 ألفاً وعدد من في داخل المعرض 70 ألفاً وفي الوقت الآن في معرض الصقور حوالي 220 ألفاً وفي نفس الوقت عند استاد الملك فهد 100 ألف ما شاء الله".

وختم بقوله" الله يبيّض وجوهكم يا مرور ويا شرطة الرياض ويا الجهات الأمنية ويا البلديات وكل القائمين الله يبيّض وجوهكم ومن هنا حسن لأحسن ونستفيد من أخطائنا ونصلحها إن شاء الله".

وكان قد شهد معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي انطلق أمس في الرياض بتنظيم من نادي الصقور إقبالاً كثيفاً منذ الدقائق الأولى لافتتاحه، كما شهدت أقسام المعرض حضوراً كبيراً لمختلف أركانه، واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة حتى الساعة السادسة مساءً أكثر من 30 ألف زائر مما أدى إلى توقف البيع وإعادة جدولة المواعيد.

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