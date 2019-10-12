موعد حساب المواطن الدفعة 24 وطريقة التسجيل به والفئات المستحقة

يسأل الكثيرون من المواطنين السعوديين عن موعد حساب المواطن الدفعة 24 وذلك بعد أن تم صرف الدفعة 23 منه، حيث أنه عبارة عن برنامج قامت بتوفيره الحكومة بالمملكة العربية السعودية بهدف مساعدة الأسر الفقرة ومحدودة الدخل والتي لا تتمكن من توفير كافة احتياجاتها، وكان هذا البرنامج تعويضاً عن التوسعات الاقتصادية التي تتم في المملكة والتي تسبب في غلاء الأسعار.

موعد حساب المواطن الدفعة 24

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة برنامج الدعم للأسر محدودة ومتوسطة الدخل وهذا البرنامج تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورداً على أسئلة الجميع حول موعد الدفعة 24 من البرنامج، فقد كان التسجيل بها متاح ومفتوح حتى تم صرف الدفعة 23 من البرنامج، وكالمعتاد سيتم صرف الدفعة القادمة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أي في العاشر من شهر نوفمبر القادم، ولا يتم تأجيل أو تقديم موعد صرفها إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو حدث ما.

الفئات المستحقة دفعات برنامج حساب المواطن

يوجد شروط يجب توافرها في المتقدمين على هذا البرنامج لكي يحق لهم الحصول عليها، ومن هذه الشروط أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية، وإذا كان هناك أزواج يجب أن يكونوا أيضاً جنسيتهم سعودية، ويتم صرف هذه الدفعات للنساء المطلقات أو الأرامل، وللأسر التي لا يوجد لديها عائل أو متغيب عنهم لسبب ما، وأيضاً للأشخاص الذين لديهم عجز مؤقت أو دائم، ويجب أن يكونوا حاملين لبطاقات التنقل.