“المرور” لقائدي المركبات: تجنبوا الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت قصيرًا

نصح المرور السعودي بتجنب الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي تتوقف فيه المركبة قصيرًا. وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين، ويعرقل حركة السير ويعد مخالفة للأنظمة المرورية، فضلًا عن كونه غير آمن للمركبة.

وكان المرور السعودي، حذَّر قائدي المركبات في وقت سابق من إيقافها أمام مداخل ومخارج، الكراجات، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة والخاصة، والمخيمات والساحات، محذِّرًا ارتكاب الأخطاء الشائعة عند الزحام المروري، والتي تشمل التنقل من مسار لآخر، وإساءة استخدام منبه المركبة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، بالإضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق.