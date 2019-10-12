تويتر تعتذر لعملائها.. تعرف على السبب

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أصدرت شركة تويتر اعتذارًا، بسبب استخدامها “عن غير قصد” أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.
وقالت الشركة في بيان: “اكتشفنا أخيرًا أنه عندما قدمتم عناوين بريدكم الإلكتروني، أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما استخدمت هذه البيانات عن غير قصد، لأغراض الدعاية”.
وأوضحت: “كان هذا خطأً ونعتذر عنه”، مضيفة: “لا يمكن تحديد على وجه التأكيد عدد الذين تأثروا” بذلك.
وشددت الشركة على أنها لم تُشارك أي بيانات خارجيًّا مع الغير، وعلى حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر الماضي.
وقالت: “آسفون للغاية لهذا، واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأً من هذا القبيل مرة أخرى”.
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